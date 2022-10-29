قالت بروك جينكينز المدعي العام لمنطقة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا الامريكية، إن اتصال بول بيلوسي زوج رئيسة مجلس النواب برقم خدمة الطوارئ 911 بينما كان المهاجم داخل منزله، ساعد موظف الخدمة على سرعة استجابة الشرطة للحادث.

وقالت جينكينز لشبكة "cnn" الإخبارية يوم الجمعة: "إنه حقا بفضل تمكن بيلوسي من إجراء تلك المكالمة ، واهتمام المسؤول الذي تلقى المكالمة وإدراكه أن هناك شيئا ليس على ما يرام في هذا الموقف وإبلاغه الشرطة بأولوية المكالمة ساهم في وصولهم إليه في غضون دقيقتين لمعالجة هذا الموقف".

وتمكن بيلوسي من إبقاء الخط مفتوحا أثناء الهجوم حتى يستطيع متلقي البلاغ سماع ما يدور في الخلفية، حسبما أفاد مصدر منفصل في أجهزة إنفاذ القانون.

وقالت الشرطة في وقت سابق يوم الجمعة إن رجال الشرطة دخلوا منزل الزوجين حوالي الساعة 02:27 صباحا بالتوقيت المحلي ليجدوا بيلوسي يتصارع على مطرقة مع رجل آخر.

وتم تصوير الصراع بواسطة كاميرا مثبتة على جسد رجال الشرطة أثناء دخولهم عبر الباب للتدخل ، حسبما قال مصدر مطلع للشبكة الإخبارية.

ووفقا لبيان صادر عن المتحدث باسم رئيسة مجلس النواب، خضع بيلوسي الزوج لعملية جراحية بسبب كسر في الجمجمة وإصابات خطيرة في ذراعه اليمنى ويديه.

وأضاف البيان أنه من المتوقع أن يتعافى تماما.