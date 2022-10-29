عودة أقدم سجين في جوانتانامو إلى أسرته في باكستان

عاد المواطن الباكستاني سيف الله باراتشا ، المعروف بأنه أقدم سجين في المعتقل الأمريكي بخليج جوانتانامو في كوبا ، ليجتمع شمله مع أسرته بعد أكثر من 18 عاما قضاها فى المعتقل ، حسبما أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية اليوم السبت.



وقال وزير الخارجية الباكستاني بيلاوال بوتو زارداري فى تغريدة عبر موقع تويتر: "نحن مسرورون لأن مواطنا محتجزا في الخارج اجتمع شمله مع أسرته".



وذكرت الوزارة في بيان أنها أكملت كافة جوانب وإجراءات عملية مكثفة لتسهيل إعادة باراتشا إلى بلده .



وتمت الموافقة على إطلاق سراحه في مايو 2021 بعد قضاء ما يربو على 16 عاما في السجن.



واعتقلت السلطات سيف الله باراتشا في تايلاند عام 2003 على خلفية الاشتباه في تعاطفه مع تنظيم القاعدة، لكن لم يتم اتهامه بالجريمة مطلقا خلال احتجازه.



وكان باراتشا 75 عاما يقيم في الولايات المتحدة وكان رجل أعمال ثريا في باكستان. وتم اتهامه بتسهيل هجوم 11 أيلول/ سبتمبر الإرهابي بعملية مالية، إلا أنه نفى الاتهامات وكذلك أي تورط في الإرهاب.



وسلط عضو مجلس شيوخ عن حزب الجماعة الإسلامية الضوء في تشرين الثاني/ نوفمبر 2021 على المسألة الخاصة بأن لجنة المراجعة بالسجن برأت باراتشا وطالب الحكومة باتخاذ إجراءات لإعادته.



وتم القبض أيضا على نجل باراتشا على خلفية تهم مشابهة وصدر حكم ضده بالسجن 30 عاما. وعاد إلى وطنه العام الماضي بعدما تم إلغاء الاتهام.