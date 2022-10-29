محافظ مطروح يفتتح أعمال المؤتمر العلمي الثالث للسياحة والضيافة

افتتح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، والدكتور مصطفى النجار رئيس الجامعة، اليوم السبت أعمال المؤتمر العلمي الثالث للسياحة والضيافة بسيوة تحت عنوان "السياحة والعمل المناخي.. نحو مستقبل مستدام"، والذى تنظمه كلية السياحة والفنادق بجامعة مطروح.

جاء ذلك بحضور الكاتب أحمد المسلماني، والدكتورة لمياء مصطفى عميد كلية السياحة والفنادق، والدكتورة نشوى طلعت مستشار وزير السياحة والآثار لشؤون السياحة المستدامة، وعدد من كبار أساتذة الجامعات المصرية والمتخصصين في المجال السياحي، والحفاظ على البيئة ومشايخ سيوة.

وأشار محافظ مطروح إلى أهمية المؤتمر في هذه الأوقات الملحة لتكاتف الجميع من أجل صناعة السياحة وتعظيم دورها الاقتصادي واستدامتها، مع الاستغلال الأمثل للموارد والثروات في مواجهة تحديات المتغيرات المناخية، وأهمية الحفاظ على كوكب الأرض وما يواجهه من تحديات بيئية غير مسبوقة مع أهمية تبادل الخبرات.

ويأتي ذلك في إطار تعزيز الجهود لمواجهة ظاهرة تغير المناخ وتأثيراتها التي نتابعها بمعظم دول العالم.

كما يتواكب المؤتمر مع اهتمام القيادة السياسية المصرية بالحفاظ على المناخ مع استضافة المؤتمر الدولي للمناخ COP27 خلال أيام قليلة بمدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء.

وأكد الارتباط بين السياحة والعمل المناخي والذي يحتاج لمزيدٍ من الدراسات والأبحاث العلمية، لتحقيق التوازن في المعادلة بين الحفاظ على العائد الاجتماعي، والاقتصادي الكبير للسياحة الذي تعتمد عليه كثير من الدول ومنها مصر، وأهمية الحفاظ على بيئة متوازنة، وكيفية الحفاظ على نشاط سياحي مستدام.