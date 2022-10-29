مصطفى كامل يُقسم لعمرو أديب: لم أحضر حفل حمو بيكا

أقسم المطرب مصطفى كامل نقيب الموسيقيين، إنه لم يحضر حفل في ملهى ليلي لمؤدي المهرجانات حمو بيكا.

جاء ذلك في معرض تعقيبه على تداول مقطع فيديو له، ظهر فيه في الملهى خلال الحفل، الذي وجه فيه بيكا التحية والشكر لمصطفى كامل، بعد منحه تصريح عمل.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة "mbc مصر"، مساء الجمعة، أنه نزل بدافع إنساني لتفقد حفلات كان يقدمها المؤدون حسن شاكوش وحمو بيكا وعصام صاصة، للتأكُد من التزام بالغناء بحضور فرق موسيقية وليس بـ"الفلاشة".

وأوضح كامل أنه أجرى الجولة رفقة رئيس لجنة العمل في النقابة منصور هندي، موضحا أنه لم يمكث في كل ملهى ليلي أكثر من دقيقة واحدة.

وتابع - ردا على انتقادات تعرض لها: "من حقي أسهر.. وكمان من حقي أسهر مع أي حد لكن في اليوم فضلت دقيقة واحدة في كل مكان وفيه فيديوهات تثبت صحة كلامي".

تقدم المحامى عبد الغني السماحي بصفته وكيلاً عن الكاتب الصحفى هانى عزب، ببلاغ ضد مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، يتهمه فيه بالسب والقذف والتهديد.

في شأن آخر، أعلنت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل، الجمعة، استدعاء مطرب الراب الشاب «عفروتو» رسمياً للتحقيق، مع إيقاف كافة تصاريحه وتغريمه.

وقال بيان نقابة الموسيقيين، إنه تقرر استدعاء المغني "عفروتو" مع إيقاف كافة تصاريحه وتغريمه واستدعاؤه رسمياً للتحقيق.