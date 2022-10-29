مصدر إيراني ينفي وقوع اشتباكات مع القوات الأفغانية

نفى مصدر أمني إيراني مطلع، مساء الجمعة، ما تردد عن وقوع اشتباكات بين القوات الإيرانية والأفغانية في الحدود بين البلدين.

ونقلت وكالة إرنا، مساء الجمعة، عن المصدر الإيراني البارز، قوله إنه لم تكن هناك أي عمليات أو اشتباكات في المناطق الحدودية شرق بلاده بين القوات الإيرانية والأفغانية، مؤكدا أن ما نشر من أخبار لا أساس له من الصحة.

وأوضح المصدر أن القوات الأفغانية تنفذ عمليات ضد مواقع تابعة لتنظيم "داعش"، مشيرا إلى أنه اندلعت خلال الأيام الماضية اشتباكات في أفغانستان خاصة بعمليات القوات الأفغانية نفسها ضد مواقع "داعش" في هذا البلد وليس لها علاقة بالمناطق الحدودية المشتركة بين أفغانستان وإيران.