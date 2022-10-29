تجمهر عدد من الأوروبيون جنوبي العاصمة اليونانية، في طوابير لاستلام حصتهم من الحطب بدلا من شراء الوقود أو الغاز؛ ليكون ذلك المشهد أحد ملامح المعاناة الأوروبية بعد مقاطعة الغاز الروسي جراء الحرب الأوكرانية.

يقول ياني ديميتروبوليس، رجل سبعيني يوناني، لـ"فرانس برس"، إنه لم يعد هناك مفر من استخدام الحطب، بينما تضيف رافائيلا، إحدى المصطفين، إن معظم البيوت تضم أنظمة تدفئة، ولكن دون جدوى مع شح الوقود.

وجمعت هيئة الدفاع المدني بمدينة غالادفيا اليونانية، مخلفات حرائق الغابات ووزعتها على الأهالي لغرض التدفئة، وفقا لـ"إيني كافكا" مدير الهيئة بغلادفيا.

ويضيف كافكا أن الطلب متزايد، إذ سجل 14 ألف شخص على موقع الهيئة، بينما يتم توزيع حصص الحطب مرتين أسبوعيا لتغطية حاجة الأهالي مع اشتداد الشتاء.

يذكر أن أسعار الغاز تضاعفت 4 مرات خلال شهر سبتمبر الماضي في اليونان، مع زيادة في الأسعار بشكل عام بلغت 10% خلال نفس الشهر في دولة بالكاد تتعافى من أثر أزمتها المالية.

وتجدر الإشارة إلى تأثر الطقس في اليونان باستخدام الأهالي للحطب؛ ما جعل بعض المدن تحجم عن اتخاذه بديلا للغاز مثلما فعلت مدينة زاخاروفا، رغم تزايد الطلب من عدد من الأهالي على الحطب.