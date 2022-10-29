مفوض أوروبي يتوقع بدء محاكمات لجرائم الحرب الروسية أمام الجنائية الدولية هذا العام

لا يستبعد مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون العدالة، ديديه ريندرز، تحريك دعوى قضائية ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمام محكمة دولية بسبب الحرب في أوكرانيا.

وقال السياسي البلجيكي، في تصريحات لصحيفة "هامبورجر آبندبلات" الألمانية الصادرة اليوم السبت، إنه ليس من وظيفته التوصية بمحاكمة أفراد، "ولكن إذا أراد المحققون الجنائيون العمل على أعلى مستوى، فعليهم أن يفعلوا ذلك"، موضحا أنه في مثل هذه الحالة هناك فرصة مدى الحياة للمحاسبة.

وأعرب ريندرز عن "يقينه البالغ" من أن أولى محاكمات جرائم الحرب ضد الروس أمام المحكمة الجنائية الدولية ستبدأ هذا العام.