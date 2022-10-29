مسؤولة أوروبية بارزة: إفريقيا مازالت تمثل أولية للاتحاد الأوروبي

ذكرت الرئيسة الجديدة لوفد الاتحاد الأوروبي لدى جمهورية بوتسوانا، وسفيرة مجموعة التنمية للجنوب الإفريقي (سادك)، بترا بيريا، أن إفريقيا مازالت أولوية بالنسبة للتكتل.

وفي حديثها، خلال زيارة ودية للقائم بأعمال المفوض السامي الزامبي لدى بوتسونا، بريتون ليتولا، قالت السفيرة بيريا، إن لدى إفريقيا إمكانيات هائلة للنمو الاقتصادي، طبقا لما ذكرته صحيفة "لوساكا تايمز" الصادرة في زامبيا اليوم السبت.

وأضافت "شكرا بسبب الاعتراف بالاتحاد الأوروبي كشريك استراتيجي مهم لزامبيا، وبالطبع هذا شيء نأمل أن يكون للبلدان الموجودة هنا في المنطقة الجنوبية. إنها أولوية للاتحاد الأوروبي، أن نعمل على توثيق العلاقة بين شركائنا الأفارقة عبر تلك القارة".

وتابعت أن إفريقيا مازالت تمثل أولوية للاتحاد الأوروبي، مضيفة أن إفريقيا لديها أيضا إمكانية هائلة، في المنتديات الدولية، والنمو الاقتصادي بالإضافة إلى القدرة على مكافحة التحديات العالمية، التي يتم مواجهتها.