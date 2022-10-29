 مقتل جنديين باكستانيين في تبادل لإطلاق النار مع مسلحين شمال غرب البلاد - بوابة الشروق
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مقتل جنديين باكستانيين في تبادل لإطلاق النار مع مسلحين شمال غرب البلاد

إسلام آباد - أ ش أ
نشر في: السبت 29 أكتوبر 2022 - 5:59 م | آخر تحديث: السبت 29 أكتوبر 2022 - 5:59 م
أعلن الجيش الباكستاني مقتل اثنين من جنوده، اليوم السبت، في تبادل لإطلاق النار مع مسلحين في إقليم خيبر بختون خوا الواقع في شمال غرب البلاد.

وذكر الجيش -في بيان نقلته صحيفة (ذا دون) الباكستانية- أن قواته اشتبكت مع إرهابيين في منطقة دارازيندا بمقاطعة ديره إسماعيل خان، حيث قتل جنديان"، مضيفا "يجرى تطهير المنطقة للقضاء على أي إرهابيين".

يأتي ذلك بعد أيام من مقتل مسلحين اثنين بعد تبادل إطلاق نار كثيف أثناء محاولتهما مهاجمة مكتب رئيس إحدى لجان السلام في المقاطعة، وقالت مسؤول في الشرطة إنهما انتحاريان كانا يستقلان دراجة نارية ويرتديان سترات ناسفة.

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