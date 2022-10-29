وصول أفراد عائلات مقاتلي داعش إلى أستراليا بعد نجاح مهمة إعادتهم للوطن

كشفت شبكة إس بي إس الأسترالية، اليوم السبت، عن وصول 4 سيدات و13 طفلا من أفراد عائلات مقاتلي داعش إلى أستراليا بعد نجاح مهمة إعادتهم للوطن.

وقالت الشبكة إن هذه هي أول مجموعة من الأستراليين يتم إعادتهم من سوريا بعد سقوط داعش في عام 2019، وإنهم كانوا يعيشون في مخيم روج شمال شرقي سوريا.

وهبطت الطائرة التي كانت على متنها السيدات الأستراليات الأربع والأطفال الـ 13 في مطار سيدني، اليوم السبت، بعد نقلهم إلى أربيل في العراق لبدء رحلتهم.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أكدت حكومة أنتوني ألبانيز خطة إنقاذ لإعادة 16 امرأة و42 طفلا من أفراد عائلات مقاتلي داعش إلى ديارهم.

وتعاونت الحكومة الفيدرالية مع السلطات الكردية على عملية إخراجهم من البلاد، التي أفادت التقارير بأنها شملت اختبارات الحمض النووي للأفراد لإثبات أنهم مواطنون أستراليون.