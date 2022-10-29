الأمين العام للأمم المتحدة يدعو لتجديد مبادرة البحر الأسود لنقل الحبوب

أعرب الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، عن التزامه الراسخ ودعمه القوي لتجديد مبادرة البحر الأسود لنقل الحبوب وتنفيذها بالكامل، وكذلك للتنفيذ الكامل للاتفاق الموقع مع الاتحاد الروسي.

جاء ذلك في بيان منسوب إلى المتحدث باسمه صدر مساء أمس الجمعة، أوضح فيه الأمين العام أن كلا الاتفاقين يهدفان إلى ضمان وصول الحبوب والأسمدة من أوكرانيا والاتحاد الروسي إلى الأسواق العالمية بالسرعة والسعر اللازمين؛ لتجنب أزمة الغذاء العالمية وضمان الأمن الغذائي.

وأكد جوتيريش، في بيانه، أن الأمم المتحدة تواصل مشاركتها النشطة والمستمرة مع جميع الأطراف لتحقيق هذا الهدف، مشددا على الضرورة الملحة للقيام بذلك للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي في جميع أنحاء العالم، وتخفيف المعاناة التي تسببها أزمة تكلفة المعيشة العالمية هذه لمليارات البشر.

وقال: "إذا لم تصل المواد الغذائية والأسمدة إلى الأسواق العالمية الآن، فلن تتوفر لدى المزارعين الأسمدة في الوقت المناسب وبسعر يمكنهم تحمله مع بدء موسم الزراعة، مما يعرض المحاصيل للخطر في جميع مناطق العالم في عامي 2023 و2024، مع تأثير كبير على إنتاج الغذاء وأسعار المواد الغذائية في جميع أنحاء العالم".

وأشار إلى أن تأثير الاتفاق الموقع في إسطنبول قد ظهر وأثبت بوضوح، وفسر بالقول إن صادرات الحبوب والمنتجات الغذائية الأخرى في إطار مبادرة حبوب البحر الأسود تجازوت 9 ملايين طن، مع المراقبة والتنسيق الوثيقين لمركز التنسيق المشترك، الذي يضم ممثلين من الاتحاد الروسي وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة بموجب شروط الاتفاق.

وأضاف: "لم يكن هذا ممكنا لولا العمل الشاق لجميع الممثلين في مركز التنسيق المشترك (JCC)"، معربا عن امتنان الأمم المتحدة لتركيا لاستضافة المركز ودعم عملياته بنشاط.

وأوضح أن استئناف الصادرات ساهم بشكل كبير في انخفاض أسعار القمح والسلع الأخرى، انخفض مؤشر منظمة الأغذية والزراعة للأغذية لـ7 أشهر متتالية، "وفقا لتقديراتنا المستندة إلى نموذج البنك الدولي، أدى خفض أسعار المواد الغذائية الأساسية بشكل غير مباشر إلى منع حوالي 100 مليون شخص من الوقوع في براثن الفقر المدقع".

وقال: "نحث جميع الأطراف على بذل قصارى جهدها لتجديد مبادرة البحر الأسود لنقل الحبوب وتنفيذ كلا الاتفاقين على أكمل وجه، بما في ذلك التعجيل بإزالة أي عوائق متبقية أمام تصدير الحبوب والأسمدة الروسية".

وأكد أن الأمم المتحدة ملتزمة التزاما كاملا بمواصلة العمل مع جميع الأطراف لضمان بلوغ هذا الهدف، مضيفا: "نحن لا نقلل من شأن التحديات، لكننا نعلم أنه يمكن التغلب عليها".