 كلوب: إصابة آرثر طويلة الأمد ولن ننهي إعارته في يناير - بوابة الشروق
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كلوب: إصابة آرثر طويلة الأمد ولن ننهي إعارته في يناير

شريف أبوحمد
نشر في: السبت 29 أكتوبر 2022 - 12:11 ص | آخر تحديث: السبت 29 أكتوبر 2022 - 12:11 ص

حمل يورجن كلوب، مدرب نادي ليفربول، أنباء سيئة لجماهير فريقه ، وذلك بشأن آرثر ميلو.

وأشار كلوب في تصريحات نقلها موقع جول، أن إصابة آرثر طويلة الأمد ويغيب عن الملاعب لفترة طويلة. آرثر انضم إلى صفوف نادي ليفربول خلال صيف العام الحالي، وذلك على سبيل الإعارة قادما من نادي يوفنتوس إلى نهاية الموسم الحالي.

لكن آرثر وعلى عكس التوقعات لم يستطيع تقديم المطلوب منه حتى الآن مع ليفربول في ظل كثرة إصاباته. وقال كلوب: "إصابة آرثر خطيرة.

إنه هنا. إنها إصابة طويلة الأمد وعندما يعود ، سنفكر في الأمر مرة أخرى. لكن في الوقت الحالي ، إنه بعيد جدًا. لا لن ننهي إعارته في يناير".


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