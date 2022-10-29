ليفربول في مهمة جديدة أمام ليدز يونايتد بالدوري الإنجليزي الممتاز

يستعد نادي ليفربول لمواجهة ليدز يونايتد، مساء اليوم السبت على ملعب الأنفيلد، ضمن منافسات الجولة الـ14 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويسعى الليفر في مباراة الليلة على مصالحة جماهيره محليا، بعد الخسارة الذي تلقاها الفريق في الجولة الماضية أمام نوتيجهام فورست بهدف دون رد، ليواصل الريدز عروضه الغير مرضية هذا الموسم بالبريميرليج.

ويحتل ليفربول المركز الثامن برصيد 16 نقطة من 4 فوز وتعادل مثلهم وخسر 3 مباريات.

أما ليدز يونايتد فيعاني هذا الموسم من تذبذب في المستوى وكذلك بالنسبة لنتائجه بالدوري حيث يحتل الفريق حاليا المركز الـ18 برصيد 9 نقاط من فوزين و3 تعادلات وخسارة 6 مباريات جعلته يدخل دائرة الصراع على الهبوط لدوري الدرجة الأولى مبكرا.