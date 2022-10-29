دراسة: نزوح أكثر من 7 ملايين شخص داخل أوكرانيا

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كشفت دراسة أجرتها وكالات دولية، أن أوكرانيا شهدت حتى أغسطس الماضي نزوح أكثر من سبعة ملايين شخص داخلها.

ووفقا لتقرير مشترك لوكالة اللجوء التابعة للاتحاد الأوروبي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والمنظمة الدولية للهجرة، تم نشره أمس الجمعة، فإن معظم النازحين من النساء، وثلثهم تقريبا نزحوا أكثر من مرة.

من ناحية أخرى، فإن أكثر من ستة ملايين من أولئك الأشخاص الذين نزحوا داخل أوكرانيا أو منها قرروا حتى أغسطس الماضي العودة إلى ديارهم.

ووفقا لوكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، فر من أوكرانيا حتى الآن ما مجموعه 14.3 مليون شخص.

وقد توجه ثلاثة أرباعهم إلى أربع دول من دول الاتحاد الأوروبي المجاورة، وهي: المجر، وبولندا، ورومانيا وسلوفاكيا.