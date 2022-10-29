محافظ كفر الشيخ: رفع 1983 طن مخلفات بـ14 مركزا ومدينة

تمكنت الوحدات المحلية لمراكز محافظة كفر الشيخ، اليوم السبت، من تنفيذ عدة حملات مكبرة ترأسها رؤساء المدن ونوابهم؛ لرفع المخلفات والقمامة وأعمال النظافة وإضافة لحملات لصيانة أعمدة وكشافات الإنارة، وحملات نظافة بمقابر دسوق.



وأكد اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، أن مجالس المدن والوحدات القروية، تمكنت من تنفيذ حملات النظافة، لرفع المخلفات من الطرق والشوارع والميادين بقرى ومراكز وأحياء المحافظة، تحت إشراف رؤساء الوحدات المحلية للارتقاء بالمستوى العام للنظافة والحفاظ على البيئة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.



وأوضح أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل على بذل مزيد من الجهد للنهوض بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين خاصة في قطاع النظافة بالطرق الممكنة، وفقاً للإمكانات المتاحة والعمل على تنفيذ خطة الدولة للتنمية المستدامة وفقاً لرؤية مصر 2030.

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وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن جملة المخلفات التي جرى رفعها 1983 طنا بـ14 مركزاً ومدينة، منهم بـ"كفر الشيخ 382 طنا، وببرج البرلس 49 طنا، وبسيدي سالم 156 طنا، وبسيدي غازي 42 طنا، وببلطيم 118 طنا، وبالرياض 111 طنا، وبالحامول 156 طنا، وبمصيف بلطيم 38 طنا، وبقلين 126 طنا، وبيلا 183 طنا، وبدسوق 253 طنا، وبفوه 196 طنا، وبمطوبس 165 طنا، وبمسير 26 طنا"، بإجمالي 1983 طن مخلفات، وذلك ضمن خطة المحافظة لتفعيل منظومة النظافة، ورفع المخلفات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير بيئة نظيفة لهم.



ووجه محافظ كفر الشيخ، الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية بتفعيل دوريات لمشرفي النظافة بمراكز ومدن المحافظة؛ لمنع إلقاء المخلفات وتحرير محاضر فورية للمخالفين، وتنظيم حملات النظافة، خلال الـ3 فترات، بالإضافة إلى تهذيب الأشجار بشكل جمالي، ومتابعة الحالة العامة بالشوارع، وتوزيع صناديق القمامة على أماكن الحدائق والميادين المختلفة، وأمام المدارس والمنشآت الحكومية مع نشر فرق النظافة بالشوارع والميادين بصفة مستمرة، وذلك ضمن الخطة المتكاملة التي وضعتها المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للارتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية بالمحافظة.