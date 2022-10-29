وزير خارجية الجزائر: علينا إنجاح قمة لم الشمل في الجزائر وتعزيز التضامن

قال وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، إن «الأوضاع العصيبة التي يمر بها الأشقاء ليبيا وسوريا واليمن والصومال والسودان ولبنان، يجب أن تستوقفنا لاستدراك ما فاتنا من جهود ومبادرات، للدفع بمسارات السلم والمصالحة، التي يجدر بها أن تنطلق من البيت العربي».



وأضاف في كلمة خلال اجتماع وزراء الخارجية التحضيري للقمة العربية، مساء السبت، أن الجزائر تتطلع إلى تعزيز التضامن مع الدول العربية الشقيقة التي تعاني من صعوبات ظرفية، متقدمًا بعبارات التعاطف والتعازي للأشقاء في الصومال، على إثر العمل الإرهابي الجبان الذي تم اليوم في البلد الشقيق.



وتابع: «العمل التحضيري المنوط بنا اليوم، يظل على قدر كبير من الأهمية بالنظر لحجم التحديات المطروحة عربيا ودوليا»، مشددًا على أهمية الاستفادة من الفرص الهائلة للتعاون والتكامل والاندماج في كل المجالات الحيوية.



وأشار إلى أهمية إنجاح قمة لم الشمل في الجزائر، وتعزيز التضامن في ذكرى ثورة 1 نوفمبر، الخالدة التي تظل عنوانا شامخا لوحدة الشعوب العربية، وتضامن دولها في نصرة الحق والمبادئ المقدسة.



وانطلق، مساء اليوم السبت، اجتماع وزراء الخارجية العرب وزراء الخارجية العرب التحضيري لانعقاد القمة العربية، في دورتها الـ31 والتي تنطلق الثلاثاء المقبل وتستمر ليومين.



وقد حرص الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، على استقبال الوفود العربية فور وصولها المركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال في العاصمة الجزائرية.



وسيتم خلال جلسات الاجتماع في يومه الأول اعتماد مشروع جدول أعمال القمة، والنظر في مشروعات القرارات، في حين، تعقد جلسة تشاورية في اليوم الثاني، الذي من المرتقب أن ينتهي بنشاط ثقافي.