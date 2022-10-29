 البيت الأبيض: بايدن يتوجه إلى مصر لحضور قمة المناخ 11 نوفمبر المقبل - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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البيت الأبيض: بايدن يتوجه إلى مصر لحضور قمة المناخ 11 نوفمبر المقبل


نشر في: السبت 29 أكتوبر 2022 - 11:34 ص | آخر تحديث: السبت 29 أكتوبر 2022 - 11:40 ص

أعلن البيت الأبيض، أمس الجمعة، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، سيتوجه إلى مصر للمشاركة في قمة المناخ "كوب 27" في 11 نوفمبر المقبل، حيث سيدعو العالم للتحرك "في هذا العقد الحاسم".

وبحسب موقع "سكاي نيوز عربية"، قال البيت الأبيض إن بايدن سيشارك في قمة المناخ "كوب 27" في 11 نوفمبر، التي ستنتظم في مصر.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، في بيان، إن بايدن سيستغل كوب 27 "للبناء على العمل المهم الذي قامت به الولايات المتحدة لتعزيز مكافحة المناخ العالمي ومساعدة الدول الأكثر عرضة للخطر على التحلي بالمرونة في مواجهة تأثيرات المناخ"، بحسب رويترز.

بايدن سيؤكد أيضا "أن العالم يتوجب عليه أن يتحرك في خلال هذا العقد الحاسم"، وفقا لفرانس برس.


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