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زلزال بقوة 5.9 درجة يضرب بيرو

د ب أ
نشر في: السبت 29 أكتوبر 2022 - 10:17 م | آخر تحديث: السبت 29 أكتوبر 2022 - 10:17 م

ضرب زلزال بقوة 9ر5 درجة على مقياس ريختر بيرو، اليوم السبت.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن مركز الزلزال كان على بعد 60 كيلومترا من جنوب غرب سانتياجو.

ولم ترد على الفور أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية.

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