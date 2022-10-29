الشرطة الصومالية: انفجاران إرهابيان يستهدفان مراكز تعليمية في مقديشيو

قالت الشرطة الصومالية إن انفجارين وقعا، اليوم السبت، بالقرب من تقاطع "زوبي" بالعاصمة الصومالية مقديشيو، دون الإعلان عن عدد القتلى والمصابين في الحادث.

وقال المتحدث باسم الشرطة الصومالية الرائد صادق آدم علي - في تصريح أوردته وكالة الأنباء الصومالية (صونا) - إن الإرهابيين استهدفوا مراكز تعليمية بالقرب من تقاطع زوبي، حيث كان الشارع مزدحما بالناس والمركبات لحطة وقوع التفجير.

وأضاف أن القوات الأمنية حصلت على معلومات عن المخطط الإرهابي، واتخدت الإجراءات الأمنية الاحترازية، وأدى ذلك إلى تقليل الخسائر التي كان العدو ينوي الحاقها بالشعب الصومالي.

وأوضح المتحدث أن جهاز الشرطة يعمل حاليا على إحصاء الأضرار الناجمة عن الانفجارين، مضيفا أنه سيتم إعلان عدد القتلى والجرحى في وقت لاحق.