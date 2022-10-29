قال النائب حمدي أبوخشيم، عضو مجلس النواب، إن دعوات جماعة الإخوان الإرهابية تهدف إلى التخريب والرجوع بالدولة للوراء، مشددا على أن المواطن يشعر بحجم الإنجازات التي قامت بها الدولة خلال 7 سنوات مضت على كافة الاتجاهات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، عبر برنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الإنجازات التي تحققت على أرض مصر لم نراها من قبل، مشيرا إلى أن الإنجازات شملت كافة القطاعات سواء الصحية أو التعليمية أو الاجتماعية والثقافية وكافة مناحي الحياة.

وأشار إلى أن الدولة تنعم بالأمن والاستقرار وهذا لايقد بثمن، موضحا أن دعوات الإخوان التخريبية تهدف إلى هدم استقرار مصر وعلى المواطن يتصدى لكل هذه الدعوات التي تريد أن تنال من مصر.

كما أكد أن الريف الريف المصري به أكثر من 50 مليون مواطن ينعم بحياة كريمة، مشيرا إلى أنه تم تطوير القرى والنجوع وتوفير حياة كريمة للمواطن المصري.

