قال اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، إن اجتماع المحافظين برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، تناول مجموعة من الموضوعات أبرزها؛ التأكيد على الإجراءات التي تتخذها المحافظات، لمجابهة التداعيات الاقتصادية الأخيرة، وثبات الأسعار.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء السبت، أن سوهاج لا تواجه مشكلة في توافر السلع حتى الآن، قائلًا إن اجتماع اليوم، أكد على أهمية توافر السلع بشكل دائم.

وذكر أن «مدبولي» شدد على أهمية الرصد الدائم والمتابعة المستمرة لوجود السلع في السوق، وخاصة المواد الغذائية، إضافة إلى رصد أي مشكلة فيها أو محاولة للاحتكار أو حجبها، ومنع التلاعب بالأسعار، موضحًا أن المحافظة بالتنسيق مع كل أجهزة الدولة كوزارة التموين، وجهاز حماية المستهلك، وهيئة سلامة الغذاء، والغرف التجارية، تهتم بتوافر السلع وثبات الأسعار.

وأوضح محافظ سوهاج، أن «سوهاج مرشحة لعدم حدوث زيادات أو احتكار؛ بفضل التكافل الاجتماعي بين مواطنيها»، متابعًا: «نشكل غرفة إدارة أزمة تضم عضوًا من الغرف التجارية وجهاز حماية المستهلك ومديرية التموين، للمتابعة والمرور الدائم على الأسواق».

وأشاد بتدخلات الدولة والقوات المسلحة لإقامة المنافذ، إضافة إلى إقامة عدد كبير من معارض الغرف التجارية، لتوفير كل السلع بأسعار مخفضة بشكل واضح، مختتمًا: «أي محاولة للاحتكار أو زيادة في الأسعار نحسمها سواء بمنع الأمر أو نعمل على توفير كل ما يحتاجه المواطن».

وترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأربعين لمجلس المحافظين، بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، وعدد من المحافظين.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على ضرورة استمرار الآليات المُتبعة لمُراقبة الأسواق خلال هذه الفترة وتحقيق الانضباط بها، لافتاً إلى أن هناك تنسيقاً تاماً بين الحكومة واتحادات الغرف التجارية، وكذا اتحادات الصناعات المختلفة، في إطار توفير المنتجات، وضبط الأسواق.