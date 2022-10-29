بعد أكثر من 6 أشهر على واحدة من أكبر المفاوضات عالميا، أصبح الأمر حقيقيًا إذ استحوذ إيلون ماسك أغنى شخص في العالم على موقع التدوينات القصيرة تويتر.

وصفقة الاستحواذ على تويتر كلفت "ماسك" 44 مليار دولار، وفقًا لـ"أسوشيتدبرس"، التي نقلت عن مصادرها أن الملياردير الأمريكي أقال مسؤولين بتويتر على رأسهم الرئيس التنفيذي باراج أجراوال ومسئول الشؤون المالية نيد سيجال ومسئولة الشئون القانونية نيجايا جاد.

وبعد ساعات قليلة من الاستحواذ، غرد "ماسك" قائلا: "لقد تم تحرير الطائر"، في إشارة إلى تويتر.

• السؤال الآن: ما الذي سيفعله الملياردير الأمريكي إيلون ماسك بمنصة التواصل الاجتماعي تويتر؟

• الحسابات الوهمية على تويتر

وكان" ماسك"، أكد سابقًا خلال مفاوضاته مع شركة تويتر أن أولوياته بعد الاستحواذ هي التخلص من الحسابات الآلية والوهمية.

ويعتقد "ماسك"، أن إدارة تويتر تكذب بشأن نسبة الحسابات الوهمية، ويزعم أن المنصة قدمت تقاريرا مغشوشة عبر زيادة عدد الحسابات التي يمكن أن يتحقق دخل مادي منها.

وهدد "ماسك"، بالانسحاب من صفقة تويتر في حال عجزت إدارته عن مواجهة الحسابات الوهمية، وبالفعل رضخت شبكة التواصل الاجتماعي لتهديداته، مؤكدة في يوليو الماضي، أنها تحذف مليون حساب وهمي بشكل يومي.

ويتوقع أن تزيد عمليات حذف الحسابات الوهمية بعد سيطرة ماسك على تويتر.

• الإعلانات

أعرب "ماسك"، سابقًا عن كرهه للإعلانات واعتماد تويتر عليها، مما يشير إلى أن الملياردير الأمريكي سيركز على الاشتراكات المدفوعة التي لن تسمح للشركات الكبيرة بإملاء السياسة على كيفية عمل وسائل التواصل الاجتماعي، وفقًا لـ"أسوشيتد برس".

ولكن" ماسك"، أكد للمعلنين بعد تخوفهم من سياسته، أنه يريد أن تكون تويتر أكثر منصة إعلانية تحظى باحترام في العالم.

• تسريح العمال

بعد استحواذه رسميًا على تويتر، أقال ماسك مسؤولين بالشركة على رأسهم الرئيس التنفيذي باراج أجراوال، ومسئول الشؤون المالية نيد سيجال ومسئولة الشئون القانونية نيجايا جاد.

ولكن العملاق الأزرق يشهد ارتباكًا داخليًا ومخاوف ترتبط بتسريح العمال أو تفكيك ثقافة الشركة وعملياتها.

• إلغاء حظر ترامب

تحدث "ماسك"، أكثر من مرة عن أن تويتر ينتهك بشكل غير عادل حقوق حرية التعبير من خلال حظر المعلومات الخاطئة، لكن ليس من الواضح بالضبط كيف يخطط لتنفيذ وعده بحرية التعبير، أو حتى ما يعنيه بذلك.

والمؤكد أن "ماسك" سيعيد حساب الرئيس السابق دونالد ترامب على تويتر والذي تم حظره بسبب تغريداته حول أعمال الشغب في الكابيتول في 6 يناير 2021.

وجعلت تعليقات "ماسك" حول إعادة ترامب، إلى جانب شعاره لحرية التعبير، يتمتع بشعبية لدى المحافظين الذين شعروا منذ فترة طويلة بالرقابة من قبل تويتر وشركات التواصل الاجتماعي الأخرى.