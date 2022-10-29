وفاة المشتبه بتورطه في هجوم على مسجد بإيران

ذكرت تقارير رسمية، أن المشتبه بتورطه في هجوم وقع يوم الأربعاء الماضي على مسجد في مدينة "شيراز" جنوب إيران، لقي حتفه.

وقال مكتب محافظ فارس، فى تقرير نقلته وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية "ارنا"، إن الجاني المشتبه به، الذي تم إطلاق الرصاص عليه في الموقع، من قبل قوات الأمن، قبل أن يتم نقله إلى المستشفى، توفي متأثرا بإصابته.

وقتل 13 شخصا على الأقل وأصيب العشرات في الهجوم، الذي أعلن تنظيم "داعش" المسؤولية عنه.

وكان الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، قد قال إنه سيكون هناك "رد فعل" على الهجوم.

وحمل القائد العسكري الإيراني محمد باقري المتظاهرين ضد حكومة طهران، المسؤولة بشكل جزئي عن الهجوم.