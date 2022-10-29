الرئيس السيسي يجتمع برابطة رجال الأعمال القطريين

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اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم السبت، برابطة رجال الأعمال القطريين، برئاسة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني.
وذلك حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز"، في خبر عاجل منذ قليل.