الرئيس السيسي يجتمع برابطة رجال الأعمال القطريين

الرئاسة تعلق على إعلان مجلس الوزاراء الإيطالى مشاركة رئيسة الوزراء ميلونى في COP 27

فيديو.. النائب حمدي أبوخشيم: الإنجازات التي تحققت على أرض مصر لم نرها من قبل