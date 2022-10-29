الجمهوريون والديموقراطيون ينددون بالهجوم على زوج بيلوسي

أثار الهجوم على منزل بول بيلوسي زوج رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، في منزلهما في سان فرانسيسكو، موجة تنديد واسعة في أوساط الديمقراطيين والجمهوريين.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الهجوم على زوج بيلوسي أمر "مقيت" ويجب على الجميع الوقوف ضد العنف في السياسة، وفقا لصحيفة "جارديلت" البريطانية.

وأضاف بايدن، في كلمة ألقاها في فيلادلفيا "طفح الكيل، على كل من له ضمير حي الوقوف بوضوح ودون لبس ضد العنف في سياستنا بغض النظر عن ماهي سياساتك".

كما شجب زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأمريكي، تشاك شومر، الهجوم على بول بيلوسي، واصفا الحادث بأنه "عمل خسيس".

وقال شومر على حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "تحدثت مع بيلوسي وأعربت عن قلقي البالغ وتمنياتي القلبية بالشفاء العاجل لزوجها".

كما أعرب زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، عن خالص تمنياته بالشفاء التام لزوج بيلوسي قائلا على "تويتر": "شعرت بالذعر والاشمئزاز من التقارير التي تفيد بأن بول بيلوسي تعرض للاعتداء في منزله. ممتن لسماع أن بول في طريقه لتماثل الشفاء التام".

من جهته، أدان النائب الجمهوري ستيف سكاليس، الهجوم على حسابه الرسمي بموقع "تويتر".

وأضاف سكاليس، الذي أصيب بطلق ناري خلال محاولة اغتيال عام 2017: "لنكن واضحين لا مكان للعنف في هذا البلد. أنا أصلي من أجل الشفاء العاجل لبول بيلوسي".

بدوره، قال السيناتور الجمهوري راند بول: "لا أحد يستحق أن يتعرض للاعتداء، على عكس ابنة نانسي بيلوسي التي احتفلت بتعرضي للاغتيال، أدين هذا الهجوم وأتمنى لبول بيلوسي الشفاء العاجل".