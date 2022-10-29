زعيم المعارضة يتهم المستشار الألماني بانعدام احترام غير مسبوق في العمل السياسي

اتهم زعيم المعارضة في ألمانيا المستشار أولاف شولتس، بانعدام احترام غير مسبوق في العمل السياسي.

وقال رئيس الحزب المسيحي الديمقراطي، فريدريش ميرتس، اليوم السبت في خطابه خلال المؤتمر العام للحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، الشقيق الأصغر لحزبه، في مدينة أوجسبورج بجنوب ألمانيا: "لم يكن لدينا مطلقا مستشار في ألمانيا يتعامل مع شركائه في الائتلاف الحاكم ومؤسسات دولتنا وجيراننا وشركائنا الدوليين في جميع أنحاء العالم بمثل هذا الانعدام في الاحترام".

واتهم ميرتس الحكومة الاتحادية بأكملها بعدم إظهار الاحترام الكافي، حتى للرئيس الاتحادي فرانك-فالتر شتاينماير، مشيرا إلى أنه خلال إلقاء الرئيس خطابه حول التحديات الرئيسية في هذه الفترة أمس الجمعة بقصر بيلفيو الرئاسي، لم يكن أي من زعماء الكتل البرلمانية للائتلاف الحاكم حاضرا، ولم يجد أي عضو في الحكومة الاتحادية ضرورة أن يكون حاضرا، وقال: "إنه مستوى من انعدام الاحترام لرئيس دولتنا لم أكن أعتقد أنه وارد".