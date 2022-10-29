ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية، اليوم السبت، أن كافة أوجة ساعة بيج بن ستعود للعمل بتوقيت جرينتش بدءا من غد الأحد، وذلك لأول مرة منذ 5 سنوات.

وقال رئيس مجلس العموم البريطاني ليندساي هويل، إن "تغيير الساعة سيبشر ببداية جديدة للمملكة المتحدة"، مضيفا "أنها المرة الأولى منذ 5 سنوات لذلك فهي لحظة أخيرة مهمة في تاريخ بلادنا".

ومن المقرر أن ينتهي التوقيت الصيفي البريطاني رسميا صباح غد لتعود الساعات إلى الوراء لمدة ساعة ما يمنح الأشخاص ساعة إضافية للراحة أو الاحتفال.

وستكون هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إعادة الساعة إلى توقيت جرينتش منذ أن تم ترميمها وتركيبها في البرج في وقت سابق من العام الجاري.

يذكر أن ساعة بيج بن تم تصميمها وتركيبها عام 1859 بهدف إنشاء أكثر الساعات العامة دقة في العالم.