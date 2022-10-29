أمريكا تفرض عقوبات على منظمة مقرها إيران بعد الهجوم على سلمان رشدي

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فرضت الولايات المتحدة عقوبات على منظمة مقرها إيران تردد أنها أعلنت عن مكافأة لقتل الكاتب سلمان رشدي، الذي أصيب في هجوم أغسطس الماضي.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، يوم الجمعة، إن مؤسسة 15 خرداد "خصصت ملايين الدولارات لأي شخص مستعد لتنفيذ هذا العمل الشنيع".

وأضافت: "أعلنت قيادة مؤسسة 15 خرداد علنا عن عرضها، مدعية أن المبلغ بأكمله سيعطى على الفور لأي شخص يغتال رشدي".

ونتيجة للعقوبات، سيتم تجميد أي أصول للمنظمة في الولايات المتحدة وسيحظر على المواطنين الأمريكيين التعامل معها.

وتعرض رشدي، الذي اشتهر بكتابه "آيات شيطانية"، لهجوم خلال مناسبة أدبية في نيويورك في أغسطس، قد البصر في إحدى عينيه وعدم القدرة على استخدام إحدى يديه نتيجة لذلك، فضلا عن تعرضه لعدة إصابات أخرى.

وكرد فعل على كتابه في عام 1988، صدرت فتوى ضد رشدي من قبل الزعيم الثوري الإيراني آنذاك آية الله الخميني تدعو إلى قتله.