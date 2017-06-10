ارتفاع عدد ضحايا الهجومين الانتحاريين بالصومال إلى 29 قتيلا

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أعلنت الشرطة الصومالية، اليوم السبت، أن حصيلة ضحايا التفجيرين الانتحاريين اللذين وقعا بالعاصمة مقديشو، ارتفعت إلى 29 قتيلا و 70 مصابا.



وقال ضابط الشرطة محمد ظاهر ل(د.ب.أ) إن معظم الضحايا من المدنيين، وأن أربعة مسلحين متشددين شاركوا في الهجوم.



وأضاف أن بعض المصابين حالتهم حرجة.



وأعلنت حركة الشباب المجاهدين المتشددة ، عبر محطة الأندلس الإذاعية التابعة لها، مسؤوليتها عن الهجومين الانتحارين.



وهزت الانفجارات مقر وزارة التربية والتعليم الواقع في قلب المدينة بالقرب من تقاطع مزدحم شهد حادث تفجير شاحنة راح ضحيته نحو 500 شخص في عام 2017.



وتأتي تلك الهجمات في الوقت الذي تجري فيه الحكومة محادثات حول تكثيف الحرب ضد الإرهاب في البلاد.



وتسيطر حركة الشباب على جزء كبير من وسط وجنوب الصومال، وتشن هجمات منتظمة تستهدف المدنيين والمسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال والصحفيين.