مسؤول أممي: نشعر بالقلق إزاء تدهور الأوضاع في الضفة الغربية

أعرب منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند، أمس الجمعة، عن قلقه البالغ إزاء تزايد العنف في الضفة الغربية، حسبما أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا".

وقال وينسلاند، إن الوضع في فلسطين متدهور جدا؛ واصفا الوضع الأمني في الضفة الغربية المحتلة بأنه "عالق في دوامة من التدهور".

ونقلت وكالة معا الفلسطينية للأنباء عن وينسلاند قوله في إفادته أمام مجلس الأمن الدولي يوم الجمعة، إن ازدياد عنف المستوطنين أسهم في ارتفاع وتيرة العنف بالضفة الغربية.

وأوضح وينسلاند أن إسرائيل تفرض قيودا على حركة الفلسطينيين خاصة على الحواجز التي تضعها في الضفة الغربية، مبينا أن العام الجاري 2022 يعتبر من أكثر الأعوام دموية في الضفة الغربية.