محافظ بورسعيد: حق انتفاع التعاقد لقرية مرحبا بـ55 مليون جنيه

قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إن اللجنة المشكلة الخاصة بمزاد قرية مرحبا السياحية بنطاق حي الشرق، أوصت في تقريرها بشأن إلغاء جلسة مزاد يوم الخميس الماضي، والمزايدة العلنية لعملية الترخيص بالانتفاع، لقرية "مرحبا" التابعة للمحافظة، وأن يكون نشاطها استثمار سياحي متنوع.



وأوضح المحافظ، في مؤتمر صحفي، أنه صدق على إلغاء المزاد مراعاة لتقييم هيئة الخدمات الحكومية، ولأن شركة بورسعيد للمشروعات السياحية "مرحبا" هي الأولى لإدارة المشروع، لما لديها من خبرة لإدارة القرية طوال 25 عامًا مضت.



وأكد المحافظ، أن التعاقد الجديد وحق انتفاع قرية مرحبا، بمقابل أكبر مما حققه المزاد، وهو مبلغ 55 مليون جنيه سنويًا، بزيادة سنوية قدرها 10%.



وأشار المحافظ، إلى تقدم عدد من أعضاء مجلس النواب والشيوخ بمذكرة له خاصة بهذا الموضوع، كما تقدموا بطلب نيابي لإيقاف المزاد موجهًا لمجلس الوزراء.



وأضاف المحافظ، أنه تم الانتهاء من من الإجراءات التنفيذية للتعاقد الجديد، ومنعا للغط، ولتحقيق مبدأ لا ضرر ولا ضرار لقاطني قرية مرحبا السياحية في بورسعيد.