قائد الحرس الثوري الإيراني للمتظاهرين: لا تكونوا بيادق لأعداء البلاد

دعا قائد الحرس الثوري الإيراني، حسين سلامي، إلى وضع نهاية للمظاهرات في الشوارع، التي تهز البلاد منذ أكثر من 40 يوما.



وحذر الجنرال سلامي اليوم السبت، طبقا لتقرير نشرته وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا)، من أنه "ينبغي ألا يختبر المتظاهرون صبر النظام".



وأضاف "نحن نقول لشبابنا مرة أخرى: اليوم هو اليوم الأخير للاضطرابات. لا تخرجوا للشوارع بعد الآن".



وتابع أن الاضطرابات منذ منتصف سبتمبر الماضي كانت مؤامرة من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا وإسرائيل والسعودية، وأضاف: "لا تكونوا بيادق لأعداء البلاد".



وكانت المظاهرات الحاشدة بمختلف أنحاء البلاد قد تم تنظيمها في أعقاب وفاة الفتاة الكردية الإيرانية مهسا أميني (22 عاما).



وحمل الجيش المشاركين في الاضطرابات المسؤولية جزئيا عن هجوم دموي وقع يوم الأربعاء الماضي على مسجد بمدينة "شيراز" جنوب إيران.



وذكرت تقارير رسمية أن المشتبه بتورطه في الهجوم على المسجد، لقي حتفه.



وقال مكتب محافظ فارس فى تقرير نقلته وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إرنا" إن الجاني المشتبه به، الذي تم إطلاق الرصاص عليه في الموقع، من قبل قوات الأمن، قبل أن يتم نقله إلى المستشفى، توفي متأثرا بإصابته.



وقتل 13 شخصا على الأقل وأصيب العشرات في الهجوم، الذي أعلن تنظيم "داعش" المسؤولية عنه.



وكان الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، قد قال إنه سيكون هناك "رد فعل" على الهجوم.