جريشة: عبدالقادر لم يستحق ركلة جزاء أمام الزمالك

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أوضح جهاد جريشة الحكم الدولي السابق، رأيه في قرار حكم مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك بالإمارات، في كرة أحمد عبدالقادر مع محمد عواد حارس مرمى الزمالك والتي أشهر حكم اللقاء عليها بطاقة صفراء بداعي التمثيل للاعب الأهلي.

وقال جريشة في تصريحات ببرنامج "ريمونتادا": "كنت أفضل أن يتم اختيار حكم اللقاء بجنسية مختلفة بعيدا عن جنسية مدربي الأهلي والزمالك، البرتغالي والسويسري".

وعن كرة عبدالقادر مع عواد: "سقوط أحمد عبد القادر بعد تداخل مع عواد، أعتقد قرار الحكم صحيح أن مهاجم الأهلي تحايل بالسقوط داخل منطقة الجزاء".

وعن كرة أخرى بين حمدي فتحي وعبدالغني في الشوط الثاني: "تداخل حمدي فتحي مع محمد عبد الغني طبيعي والأهلي لم يستحق ركلة جزاء".