أبو الغيط يدين الهجوم الإرهابي الغادر الذي استهدف وزارة التعليم في مقديشيو

أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ، بأقوى العبارات الهجوم الإرهابي الغادر الذي وقع، اليوم السبت، بالعاصمة الصومالية مقديشيو من خلال تفجير سيارتين مفخختين بشكل متعاقب في وزارة التعليم الصومالية ، ما أسفر عن مقتل عدد من المدنيين الأبرياء بما في ذلك عناصر الإغاثة الإنسانية وإصابة أعداد كبيرة أخرى من المواطنين.

وأعرب الأمين العام عن خالص التعازي لأسر الشهداء والحكومة الصومالية متمنياً الشفاء العاجل للجرحى والمصابين.

وصرح المتحدث الرسمي باسم الأمين العام المستشار جمال رشدي، بأن الجامعة العربية تجدد مساندتها القوية للجهود التي تبذلها الدولة الصومالية من أجل مواجهة الإرهاب واجتثاث جذوره واستعادة دور الدولة على جميع الأصعدة.