يرغب الكثيرون في الحصول على شعر أملس فيلجأون إلى استخدام مكواة الشعر، لكن التعرض لحرارتها له آثار جانبية يمكن أن تؤدي إلى تلف دائم للشعر.

ونشر موقع "هيلث شوتس" مجموعة من المعلومات حول الآثار الجانبية لاستخدام مكواة الشعر.

• جفاف الشعر

يمكن لفرد شعرك بانتظام أن يفقده الرطوبة مما قد يؤدي إلى تلف الشعر بشكل دائم، حيث إن الهدف من مكواة فرد الشعر هو التخلص من كل الماء الموجود في خصلات شعرك، وهذا هو سبب عودة شعرك إلى طبيعته بعد الغسيل، وعند استخدام الكثير من المنتجات الحرارية على الشعر، فإنه يحرمه من زيوته الطبيعية، مما يجعله أكثر عرضة للتلف الدائم.

• تقصف الأطراف

في حين أن العديد من العوامل البيئية يمكن أن تؤدي إلى تقصف الأطراف، فإن أدوات التسخين مثل مكواة فرد الشعر يمكن أن تزيد من التقصف، حيث يمكن للحرارة الناتجة عن مكواة فرد الشعر أن تجففه وتؤدي إلى تقصف أطرافه، مما يصعب علاجه بعد ذلك.

• تساقط الشعر

وفقًا لدراسة نُشرت في المجلة الهندية للأمراض الجلدية على الإنترنت، فإن الاستخدام المفرط لفرد الشعر بالمكواة الساخنة يمكن أن يؤدي إلى تساقط الشعر.

• يجعل شعرك مجعدًا

أنت تستخدم أداة فرد الشعر للتخلص من التجعد، ولكن وفقًا للمجلة الدولية لعلم الشعر، فإن استخدام أدوات تمليس الشعر بشكل متكرر يمكن أن يؤدي إلى مزيد من التجعد في الشعر ويجعله يبدو باهتًا.

• حكة في فروة الرأس

يمكن أن يؤدي الاستخدام المنتظم لمواد فرد الشعر إلى تجريد فروة رأسك من زيوتها الطبيعية، مما يؤدي إلى موت بصيلات الشعر، وهذا يمكن أن يجعل شعرك جافًا وقد تصاب بالحكة في فروة الرأس.

ولكن الآثار الجانبية لا تقتصر على فروة رأسك، حيث وجدت دراسة جديدة أنه يزيد من خطر الإصابة بسرطان الرحم والثدي.

• سرطان الثدي

وجدت دراسة نشرت في المجلة الدولية للسرطان، أن الاستخدام المنتظم لمكواة الشعر يزيد احتمالية الإصابة بسرطان الثدي بنسبة 30%.

• سرطان الرحم

وفقًا لدراسة نشرت في مجلة المعهد الوطني للسرطان، فإن النساء اللواتي يستخدمن أدوات فرد الشعر أكثر عرضة للإصابة بسرطان الرحم مقارنة بالنساء اللائي لا يستخدمن هذه المنتجات الحرارية مطلقًا، حيث اتبعت الدراسة 34 ألف امرأة أمريكية، ووجد الباحثون أن النساء اللواتي لم يستخدمن أدوات فرد الشعر من قبل كن معرضات بنسبة 1.64% للإصابة بسرطان الرحم، في حين أن النساء اللائي استخدمن ذلك كن في خطر مضاعف.

ووجد الباحثون أن التعرض للمواد الكيميائية هو العامل الرئيسي الذي يؤدي إلى ظهور سرطان الرحم، بما في ذلك البارابين، بيسفينول أ، المعادن، والفورمالديهايد الموجودة في أدوات فرد الشعر.