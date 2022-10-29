موقع إلكتروني أمريكي يرصد نشاطا في مفاعل يونجبيون الكوري الشمالي

ذكر موقع "38 نورث" الإلكتروني، الذي يراقب أنشطة كوريا الشمالية ومقره أمريكا أن صور الأقمار الاصطناعية تشير إلى إجراء عمليات في مفاعل "يونجبيون" النووي وتوسيع البنية التحتية الداعمة في العديد من المنشآت الرئيسية، بمختلف أنحاء المجمع.

وفي مقال نشر أمس الجمعة، ذكر الموقع الإلكتروني أن تلك التطورات تعكس نية كوريا الشمالية لمواصلة المضي قدما في برنامجها للأسلحة النووية، طبقا لما ذكرته شبكة "كيه.بي.إس.وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم السبت.

وأضاف الموقع أن الصور تشير إلى أن المفاعل يعمل منذ يوليو العام الماضي، كما يتضح من وجود مستمر لتصريف المياه من نظام التبريد في نهر "كوريونج" ونشاط المركبات الخفيفة، حول مبنى المفاعل، طوال هذه الفترة الزمنية.

لكن التقرير ذكر أنه حتى الآن، لا تتوافر أي مؤشرات على تفريغ قضبان الوقود أو شحن الوقود المستنفد إلى مختبر الكيمياء الإشعاعية وهي خطوة مسبقة ضرورية للتمكن من فصل البلوتونيوم عن الوقود المستنفد.

وأضاف التقرير أنه استنادا إلى صور الأقمار الاصطناعية من 24 أغسطس الماضي، فقد لوحظ عمود من الدخان يصدر من مبنى، تم استخدامه للتعامل مع فلوريد الهيدروجين، لكن لم يتم مشاهدة هذا العمود في الصور اللاحقة. وفلوريد الهيدروجين هو مادة كيميائية، يتم استخدامها لتخصيب اليورانيوم، وهو مكون رئيسي في الأسلحة النووية.