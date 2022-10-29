قال حسين الشحات لاعب النادي الأهلي، إنه فوجئ بشيكابالا لاعب نادي الزمالك، يوجه له السباب عقب نهاية مباراة السوبر المصري.

وفاز النادي الأهلي على غريمه التقليدي الزمالك بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب هزاع بن زايد مساء الجمعة، في نهائي بطولة كأس السوبر المصري لموسم 2021 - 2022.

وأضاف الشحات في تصريحات لقناة صدى البلد: "سألت شيكابالا أكثر من مرة هل تقصدني بهذا السباب؟، قال نعم، ولا أعرف سبب فعله ذلك الأمر."

وأوضح لاعب الأهلي: "ليس لدي أزمة مع شيكابالا، وكنت أكثر اللاعبين دافعًا عنه عندما كان يتعرض للسباب من الجاهير، ولم أخطئ في حق أي لاعب من قبل."

وأتم: "لم أتحدث مطلقًا عن أي زميل لم يظهر بمستواه، ولست من اللاعبين الذين يبحثون عن شهرة أو لقطة."