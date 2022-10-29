استعدادا لقمة المناخ المقبلة " كوب-27" التي ستعقد في الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ، نظمت منسقة الأمم المتحدة المقيمة، والسفارة البريطانية في كازاخستان، وسفارة إيطاليا في كازاخستان، وسفارة مصر في كازاخستان، مناقشة طلابية بعنوان: "صوت الشباب من جلاسجو إلى شرم الشيخ".

وكان الهدف من هذه الفعالية زيادة الوعي بشأن تغير المناخ، وطرح الموضوع على الأجندة العامة، وإلهام الشباب وتشجيعهم لإيجاد حلول للمناخ.

وجمعت مناقشات ما قبل كوب-27 نحو 30 طالبا من دارسي كليات العلاقات الدولية، والاقتصاد، والقانون في جامعة KazGUU، حيث شكلوا أربعة فرق لمناقشة تعاون الدول، وتخفيف حدة تغير المناخ، والتكيف والتمويل المستدام.

وقالت ميكايلا فريبيرج ستوري منسقة الأمم المتحدة المقيمة في كازاخستان، في كلمتها للطلاب، إن الفعالية هي استمرار لتقليد جيد.

وأضافت: "حان الوقت لاستعادة الثقة والعمل معا بصورة بناءة لنكمل ما بدأناه في جلاسجو ونتوصل لمجموعة من النتائج الملموسة في قمة كوب-27. ويتعاون فريق الأمم المتحدة مع حكومة كازاخستان لتحديث الاسهامات المحددة وطنيا لتقديمها لمؤتمر الأطراف هذا العام".

وأشارت إلى أن الأمر لن يكون سهلا، لكن العلماء يقولون إنه ممكن وأن كل درجة لها أهميتها، وكل قرار له أهميته.

وتابعت: "يعتبر الشباب قوة قوية، تساعدنا فى تسريع أجندة 2030 وأهداف التنمية المستدامة ويجعلنا أكثر مسؤولية."