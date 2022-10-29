سنغافورة تشدد القوانين لمكافحة العقاقير المخدرة ذات التأثير النفسي

تعتزم سنغافورة تشديد القوانين لمواجهة خطر مواد جديدة ذات تأثير نفسي في الأشهر القادمة، بما يعكس موقف البلاد الصارم إزاء تهريب العقاقير المخدرة والاتجار فيها ، حسبما ذكرت صحيفة "ستريتس تايمز" السنغافورية.

وقالت وزيرة الاتصالات والمعلومات جوزفين تيو، اليوم السبت، إن وزارة الداخلية ستقترح السماح لمكتب مكافحة المخدرات المركزي باتخاذ إجراءات بناء على الآثار النفسية للمادة، حتى إذا لم يتم إدراج المادة نفسها ضمن قانون إساءة استخدام العقاقير المخدرة .

وذكرت تيو، التي تشغل أيضا منصب وزيرة الدولة للشئون الداخلية، في غذاء عمل مع الوزير "في الأشهر القليلة المقبلة سنشدد القوانين كي تسمح لنا بالتعامل بصورة أشد فعالية مع المواد الجديدة ذات التأثير النفسي، لأن هذه المواد سهلة التصنيع في معامل الأدوية التي لا يصعب إنشاؤها. نعتقد أن مواكبة جميع المواد التي تدخل السوق يشكل تحديا".