استنكر الإعلامي أحمد موسى، جشع بعد التجار وتخزينهم للسلع، بعد قرار البنك المركزي بتحرير سعر صرف الدولار، مشددًا على أهمية دور الحكومة، في الوقت الراهن، من أجل الرقابة على الأسواق.

وقال خلال تقديمه لبرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء السبت: «في ناس بتغلي وتخبي السلع رغم إنها شارياها من شهرين و3 شهور، هو أنت كنت اشتريت بالدولار والسعر الجديد؟؟ ما يحدث حاجة عجيبة وسخيفة».

وأضاف: «في ناس مبتراعيش ربنا في موضوع الأسعار، تكسب ملايين والمواطن مش مهم، الرقابة الرقابة دور الحكومة، وفي هذا الظرف الاستثنائي يجب أن تتدخل الحكومة، لا يجب أن تترك الأمور لسوق العرض والطلب وتتم المتاجرة بالمواطن».

وشدد على أهمية تدخل الحكومة في تلك المرحلة الصعبة؛ من أجل ضبط الأسعار، معقبُا: «لا أعلم سبب الزيادة في الأسعار، رغم أن القرارات الصادرة يوم الخميس الماضي تصب في مصلحة الإفراج عن البضائع في الموانئ، وتصبح متاحة، وتعزز الإنتاج المصري المحلي».

وترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأربعين لمجلس المحافظين، بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، وعدد من المحافظين.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على ضرورة استمرار الآليات المُتبعة لمُراقبة الأسواق خلال هذه الفترة وتحقيق الانضباط بها، لافتاً إلى أن هناك تنسيقاً تاماً بين الحكومة واتحادات الغرف التجارية، وكذا اتحادات الصناعات المختلفة، في إطار توفير المنتجات، وضبط الأسواق.