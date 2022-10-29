ألمانيا تحقق فيما إذا كانت الصين تدير مركز شرطة غير قانوني في فرانكفورت

تحقق السلطات الألمانية فيما إذا كانت الحكومة الصينية تدير مركز شرطة غير قانوني في فرانكفورت.



وقال متحدث باسم وزارة الداخلية في ولاية هيسن بوسط البلاد اليوم السبت "إن سلطات هيسن تبحث فيما إذا كان مثل هذا المكتب الخدمي أو مركز الشرطة الصينية موجودًا في فرانكفورت".



ويشارك مكتب الشرطة الجنائية بالولاية ومكتب حماية الدستور (أمن الدولة) في هذا التحقيق.



وكانت "فرانكفورتر ألجماينه تسايتونج" قد نشرت خبرا عن ذلك من قبل.



ولم يستطع المتحدث أن يوضح ما إذا كان هناك دليل ملموس على وجود "مكتب خدمات حكومية" يعمل بمثابة مركز للشرطة، قائلا: "هذا قيد الفحص ويتم التحقيق فيه أيضًا بالتفصيل، وهذا ما تقوم به السلطات الأمنية حاليا".



كانت وسائل إعلام هولندية نشرت يوم الأربعاء الماضي أن الصين أقامت مكاتب شرطة غير قانونية في أمستردام وروتردام.



وقالت وسائل الإعلام أن هناك مكاتب شرطة مماثلة في عدة دول أخرى يمكن لأبناء الشعب الصيني تجديد رخص القيادة الخاصة بهم في هذه المكاتب ، ولكن يجب على المكاتب أيضًا تسهيل عمل الشرطة الصينية في الخارج وجمع المعلومات.



وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية في ولاية هيسن: "بالطبع لاحظنا ذلك".



نشرت منظمة "حرس الدفاع" غير الحكومية ، التي تتعامل بشكل أساسي مع انتهاكات حقوق الإنسان في الصين ، خريطة للعديد من مراكز الشرطة الصينية في الخارج ، بما في ذلك مركز في فرانكفورت.