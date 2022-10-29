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استغاث مواطنون في مدينة زهراء أكتوبر الجديدة (800 فدان سابقا) بمحافظة الجيزة، من خطر يداهم عمارة يقطنونها بعدما شُوهدت حالة تشقق بطول العمارة.

وحصلت "الشروق"، على صور من قاطني العمارة، توضح حالة التشقق التي ظهرت قبل أيام، بالتزامن مع هطول أمطار على المدينة منتصف الأسبوع الماضي.

• شكوى قاطني العمارة

وقال الأهالي، إنهم يعيشون حالة رعب تخوفا من خطر انهيار العمارة، لا سيما مع قرب حلول فصل الشتاء، واحتمالات التعرض لموجات حادة من هطول الأمطار.

• رئيس الجهاز يرد

تواصلت "الشروق" مع المهندس محمد عبد المقصود رئيس جهاز مدينة أكتوبر الجديدة، الذي أكد بدوره أنه اطلع بالفعل على حالة العمارة.

وأضاف أن ما جرى هو فاصل تمدد في دروة السطح، متابعا - بانفعال: "الناس قالت العمارة بتقع واتخضينا جدا ونزلنا على الفور.. حاجة غُلب".

وأشار إلى أنا ما حدث هو فاصل تمدد بين العمارة وأخرى ملاصقة لها.

ولفت إلى أن أحد قاطني العمارة قابل مع نائب رئيس الجهاز، وطمأنه بأنه لا يوجد خطر من هذا الفاصل.

• أحد مهندسي الشركة المنفذة يعلق

وتواصلت "الشروق" مع أحد مهندسي الشركة المنفذة للمشروع، الذي قدم نفس رواية رئيس الجهاز، مؤكدا أنهم أجروا معاينة للعمارة، قائلا إنه لا يوجد أي خطر، علما بأنه طلب عدم ذكر اسمه، دون توضيح السبب.

• رد الأهالي على رسائل الطمأنة

عادت "الشروق" للتواصل مع قاطني العمارة، الذين لم يطمئنوا بشكل كامل لرسائل الطمأنة الواردة من جهاز المدينة والشركة المنفذة، وأعلنوا اعتزامهم التواصل مع شركة استشارية هندسية لإعداد تقرير هندسي بشأن حالة العمارة.

وطالب قاطنو العمارة، بعقد جلسة مع رئيس الجهاز لشرح لهم ما جرى بشكل مفصل.

• الفاصل الإنشائي والتمدد

يُذكر أن الفاصل الإنشائي يكون بين كتلتين لمبنى واحد تكونان مختلفتين بالارتفاع، وبالتالي يتم الفصل إنشائيا بينهما وتصمم كل كتلة على حدة.

بينما فاصل التمدد يعمل في المباني ذات الامتداد الأفقي الكبير بحيث يتجاوز طول المبنى طولًا معينا حسب الكود المعتمد بالدراسة مما يستدعي ترك فاصل تمدد، وفق شركة هندسية متخصصة.