غزل المحلة يهزم أسوان ويتصدر الدوري الممتاز

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حقق فريق غزل المحلة بقيادة مدربه القبرصي بابافاسيليو، فوزًا ثمينًا بهدف نظيف على مضيفه أسوان، في المباراة التي أقيمت عصر اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الممتاز.

وأحرز أحمد الشيخ مهاجم المحلة هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط الثاني، ليقود فريقه إلى تحقيق انتصار ثمين في ملعب أسوان.

وبتلك النتيجة، رفع غزل المحلة رصيده للنقطة السابعة في صدارة ترتيب الدوري الممتاز مؤقتًا، في انتظار ما ستسفر عنه نتائج باقي مباريات الجولة.

فيما تعرض أسوان للهزيمة الثالثة على التوالي ليحتل المركز السابع عشر (قبل الأخير) بدون رصيد من النقاط.