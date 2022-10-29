أنشيلوتي يعلن غياب بنزيما عن مواجهة جيرونا

كشف الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، عن غياب الفرنسي كريم بنزيما، نجم المرينجي المتوج مؤخرًا بالكرة الذهبية، عن مواجهة جيرونا، غدًا الأحد، ضمن منافسات الليجا.

وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة جرونا بالليجا، ونقلته صحيفة "ماركا" الإسبانية:" الفريق في وضع جيد ومتحفز للغاية، بعد الخسارة أمام لايبزيج نريد تحقيق الفوز، سنستعيد جميع اللاعبين تقريبًا.. مودريتش، سيبايوس، فالفيردي وماريانو".

وأضاف:" لن نستعيد كريم بنزيما في مباراة الغد، لا يزال الأمر مبكرًا بعض الشئ".

وتابع:" تدرب كريم بنزيما بالأمس وبعد التدريب لم يكن مرتاحًا، خضع لاختبار وسار كل شئ على ما يرام، لا يعاني من أي مشكلة، ولكنا علينا أن نأخذ في الاعتبار شعور اللاعب، إنه ليس جاهزًا بنسبة 100% بعد".

وأتم أنشيلوتي حديثه عن مدى تأثير إقصاء برشلونة من دوري أبطال أوروبا، قائلًا:" ليس لدي أي فكرة عما إذا كان سيؤثر عليه أم لا، لكن من الواضح أنه سيكون منافسًا على الدوري حتى النهاية، هناك لحظات جيدة وآخرى سيئة خلال الموسم، لكن المعركة ستكون معهم حتى النهاية للفوز بالدوري".