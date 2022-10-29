الصناعات الكيماوية في ألمانيا تناشد الحكومة الإسراع بتطبيق سقف أسعار الطاقة

حث رئيس الاتحاد الألماني للصناعات الكيماوية، ماركوس شتايلمان، الحكومة، على العمل بشكل أسرع لإنفاذ خطط وضع حد أقصى لأسعار الغاز والكهرباء بالنسبة للشركات.



وقال شتايلمان في تصريحات لصحيفة "فرانكفورتر ألجماينه زونتاجس تسايتونج" الألمانية، المقرر صدورها غدا الأحد، إنه إذا كانت الدولة تسعى إلى تقديم مساعدات فعالة، فيجب أن تقدم هذه المساعدات سريعا.



وأضاف: "الوضع مروع. هناك العديد من رجال الأعمال ظهورهم إلى الحائط، خاصة في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة".



وذكر شتايلمان أن الاتحاد يتلقى بصفة يومية تقارير من شركات تفيد بأن إمداداتها من الطاقة للعام المقبل لم يتم تأمينها بعد، وقال: "لم يحدث شيء من هذا القبيل في صناعتنا في العقود الماضية".



وأشار شتايلمان إلى أن الشركات التي تواجه صعوبات في تأمين عقودها التالية طويلة الأجل للغاز أو الكهرباء تحتاج إلى الدعم، وإلا سيكون هناك خطر حدوث "ضرر دائم لهيكل صناعتنا".