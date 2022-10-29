انتشر مقطع فيديو يحمل دعابة من الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال فعالية لحملة الديمقراطيين الانتخابية في مركز فيلادلفيا للمؤتمرات بولاية بنسلفانيا.

وظهر بايدن في مقطع الفيديو، وهو يقف على المسرح ويهدد الجمهور بالقفز عليهم.

وخلال تحيته للجمهور، تقدم الرئيس بايدن نحو حافة خشبة المسرح، وهنا أصيبت نائبته كامالا هاريس بالذعر حيث اعتقدت أنه سيقفز للأسفل، فأمسكت به محاولة إبعاده، لكنه تجاهلها، ثم استدار وهرول بعيدا عنها ضاحكا.

وكانت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، قد اعتبرت في تقرير نشرته قبل أيام، أن غياب بايدن عن المشاركة فى الحملات الانتخابية للمرشحين الديمقراطيين فى الانتخابات النصفية المقرر إجراؤها بعد أقل من ثلاثة أسابيع تعكس ما أسمته "ضعف شخصيته".

وستجرى الانتخابات فى الثامن من نوفمبر المقبل، وتقول الصحيفة إن استراتيجية بايدن واضحة، وهى أنه سيساعد الديمقراطيين فى جمع الأموال ويواصل جولاته حول البلاد للحديث عن البنية التحتية وأسعار الدواء التى تم التفاوض عليها وتخفيف ديون الطلاب والاستثمار فى تصنيع رقائق الكمبيوتر.