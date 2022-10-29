الشارقة الإماراتية تحتفي بالتراث النوبي المصري

انطلقت بمدينة الشارقة الإماراتية فعاليات أسبوع التراث النوبي بمصر، ضمن برنامج موسم أسابيع التراث العالمي.



وانطلق حفل الافتتاح مع فرقة منيب التراثية التي قدمت فقرات فنية غنائية وموسيقية وفلكلورية.



وتعرف الجمهور على فعاليات تعكس التنوع والثراء الثقافي الذي تحتضنه مصر التي تجمع ثقافات وأعراق مختلفة.



وقال الدكتور عبدالعزيز المسلم رئيس معهد الشارقة للتراث اليوم السبت إن موسم أسابيع التراث العالمي بالشارقة يهدف إلى التعريف بالثقافات المختلفة بين الشعوب.



وأكد أهمية هذا الأسبوع لما يحمله من خصوصية يتميز بها أهل النوبة في مصر، الذين كانت لهم علاقات قديمة مع شبه الجزيرة العربية.



وأضاف المسلم، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أن هناك تأثيرا واضحا للحضارة النوبية خاصة على المستوى الفني، مشيرا إلى وجود فن شعبي في الإمارات ودول الخليج اسمه فن النوبان، وهو فن نوبي يؤدى باستخدام آلة الطنبورة، بالإضافة إلى تواجد عائلات نوبية في الإمارات ودول الخليج.



وأكد رئيس معهد الشارقة للتراث أن التراث النوبي تراث غني وفيه الكثير من المميزات، التي تغري الجمهور بالاطلاع عليه.