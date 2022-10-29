إزالة أكثر من 1200 حالة تعد على مدار المراحل الـ3 من الموجة 20 في بني سويف

أعلن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف انتهاء المرحلة الثالثة من الموجة الـ 20 لإزالة التعديات بمراكز ومدن المحافظة، والتي جرى تنفيذها في الفترة من 8 إلى 27 أكتوبر الجاري.



ويأتي ذلك تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة كل صور التعديات في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضي الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف.



وأشار المحافظ، إلى أن إجمالي ما تم إزالته من تعديات "خلال تلك المرحلة" وصل إلى 345 حالة تعدٍ، بواقع (283 حالة على مساحة 96 ألفًا و189متراً، و62 حالة تعدٍ على مساحة 3 أفدنة و14 قيراط أرض زراعية)، ليصل إجمالي ما تم تنفيذه من إزالات خلال الموجة الـ 20 في مراحلها الثلاث "الأولى، الثانية، والثالثة"، التي جرى تنفيذها على مدار 3 أشهر، إلى 1219حالة تعدٍ منها (853 حالة بناء على مساحة تزيد عن 170 ألف متر، و364 حالة على 15 فدان أرض زراعية، بجانب 2 حالة تعدٍ بزراعات غير جادة على 42 فدانًا تابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بدائرة مركز ومدينة الفشن".



جدير بالذكر أن الموجة الأخيرة " الـ 20" من حملات الإزالة، تم تنفيذها على 3 مراحل، بدأت بالمرحلة الأولى في شهر أغسطس الماضي، وبلغ إجمالي ما تم إزالته خلالها أكثر من 460 حالة، وتلتها المرحلة الثانية وجرى تنفيذها في الفترة من 9 إلى 29 سبتمبر الماضي، وتم خلالها إزالة 413 حالة تعدٍ.



واختتمت بالمرحلة الثالثة التي بدأ تنفيذها في 8 أكتوبر الجاري واختتمت،الخميس الماضي 27 من نفس الشهر.