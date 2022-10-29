جماعة الشباب تعلن مسؤوليتها عن انفجارين استهدفا مقر وزارة التربية والتعليم بمقديشو

أعلنت الشرطة الصومالية، اليوم السبت، مقتل 10 أشخاص، على الأقل، في هجوم بالعاصمة مقديشو، يشتبه في أنه انتحاري.



وصرح ضابط الشرطة محمد ظهير لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، بأن انفجارين كبيرين استهدفا وزارة التربية والتعليم في قلب المدينة، في الوقت الذي اقتحم فيه مسلحون مقر الوزارة.



وأضاف أنه شاهد ما لا يقل عن عشر جثثـ وأن حصيلة القتلى مرشحة للارتفاع.



وأعلنت جماعة الشباب، عبر محطة الأندلس الإذاعية التابعة لها، مسؤوليتها عن الهجومين الانتحارين.



وتسيطر جماعة الشباب على جزء كبير من وسط وجنوب الصومال، وتشن هجمات منتظمة تستهدف المدنيين والمسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال والصحفيين.