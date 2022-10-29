مدرب الإسماعيلي يعالج الأخطاء الفنية في التدريبات

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واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، تدريباته مساء اليوم السبت ضمن برنامج الإعداد لاستئناف مشواره المحلي والاستعداد للنسخة الجديدة من رابطة الأندية.

بدأ المران باجتماع عقده الجهاز الفني للفريق بقيادة الإسباني خوان جاريدو من أجل تحفيز اللاعبين وشرح سبل الإعداد المصغر والتي تقوم على رفع الحمل البدني وإقامة التدريبات على فترتين صباحية ومسائية.

كما تطرق المران لتدريبات خططية بحتة حول سبل زيادة الفاعلية الهجومية للفريق واستغلال أنصاف الفرص فضلًا عن تخصيص تدريبات على الكرات الثابتة والعرضيات.

واختتم المران بتقسيمة على وسط الملعب وسط تعليمات مستمرة من المدير الفني على التحرك السريع بدون كرة من أجل خلق الفرص وتنفيذ الضغط السليم دون ارتكاب أخطاء في مناطق خطرة أمام المرمى.